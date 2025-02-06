Devlet Bahçeli operasyon geçirdi! Flaş iddia

Düzenleme: Kaynak: T24
Devlet Bahçeli operasyon geçirdi! Flaş iddia

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün hastaneye kaldırıldığı iddia edilmiş, MHP kanadından yapılan açıklamada ise rutin kontrol olduğu belirtilerek yalanlanmıştı. T 24’de yer alan habere göre Devlet Bahçeli’nin başarılı bir operasyonla kalp kapakçığı değişti.

Dün çıkan haberlerde Devlet Bahçeli’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Öte yandan Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Çeliker ise konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Çeliker, “Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ OPERASYON GEÇİRDİ!

T24’te yer alan habere göre, daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı, başarı bir cerrahi müdahaleyle yenilendi.

Bahçeli, partisinin 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş, yıllar sonra bir kez daha İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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