30 Ekim 2024'te tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye kararı verilmişti. Ancak Özer hakkında "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" tutukluluk kararı bulunuyordu.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI SONRASI TAHLİYE KARARI

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ahmet Özer için Eylül ayında tahliye edilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, “Ahmet Türk görevine iade edilmeli, belediyesiyle buluşmalıdır. Aynı şekilde Ahmet Özer de tahliye edilmelidir” demişti. Görevden alınan Ahmet Özer için ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklu bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamından da tahliye kararı verildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ARASINDA YASANIN ÇIKMASINI İSTİYOR

Ahmet Özer ise geçtiğimiz günlerde Bahçeli’ye teşekkür ziyaretinde bulunmuştu. Ziyarete dair çarpıcı detayları ise Özer, T24’de Cansu Çamlıbel’e anlattı. Özer, Bahçeli’nin görüşmede en önemli isteğini dile getirdiğini belirtti. Özer, “Bu zamana kadar 19 görüşme olduğunu, MHP ve DEM’in raporlarını verdiğini hatırlatarak CHP ve AK Parti’nin raporlarının beklendiğini söyledi. “Onlar da bir an önce verirse, süreç hızlanacak ve ardından yasa çıkacak” dedi. Onun isteği eğer mümkünse bütçe görüşmeleri arasında yasanın çıkması yönünde” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin de dile getirdiğinin ‘Barış yasası’ olduğuna dikkat çeken Özer, “Bu konuyu çalışmasını Feti Bey’den rica ettiğini söyledi. Nitekim ben daha sonra Feti Bey ile konuşurken o da bana bu konuyu arkadaşlarla konuştuğunu söyledi. Yetişir mi, yetişmez mi orası başka bir şey. Ama sonuçta Devlet Bey süreç fazla uzamadan bu yasal çerçevenin de bir an önce bitirilmesini ve eve dönüşlerin gerçekleşmesini istiyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan 2’nci açılım sürecinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. Komisyonda olan CHP ve Yeni Yol heyette yer almamıştı.

Yeni açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunda dinlemelerin bitmesinin ardından raporlama aşamasına geçildi. Bugüne kadar DEM, MHP, DSP ve EMEP raporlarını TBMM Başkanlığı’na raporlarını teslim etti. CHP, AKP, Yeni Yol Grubu ve Yeniden Refah Partisi’nin raporları sunması bekleniyor.