Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i hedef aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bengü Türk’e yazı yazdı. Bahçeli Özel’in TBMM açılışına katılmamasına tepki göstererek hedefe tuttu. Bahçeli, “Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır” dedi.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBBM'deki açılışa katılmayacağını belirtmesine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "“Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır” sözleriyle eleştirdi.

BAHÇELİ'DEN 'MEŞRUİYET' AÇIKLAMASI

ABD'de Tom Barrack'ın 'meşruiyet' sözlerine Bahçeli ve Erdoğan'dan tepki gelmemişti. Özgür Özel'in iki lideri 'meşruiyet' sözlerine tepki göstermemesini eleştirmişti. Bahçeli ise Barrack'a yanıt vermeyip Özel'in eleştirisini ele alarak, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır. Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir. Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir. Bu seçimin sorgulanıp sulandırılma arayışı evvelemirde milletimize hakaret, devlete ve demokrasiye de başkaldırı teşebbüsüdür. Cumhuriyet Halk Partisi skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi bilavasıta sergilemek durumundadır. Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır.

