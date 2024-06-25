Devlet Bahçeli rahatsızlandı. Gazeteciler alandan çıkarılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli rahatsızlandı. Gazeteciler alandan çıkarılıyor

Haftalık grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı. Bahçeli, Meclis kulisinde dinlenmek için bir yere otururken basın mensupları alandan çıkarılmaya başlandı.

Devlet Bahçeli rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Toplantı, Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle gecikmeli başladı. Bahçeli, prompter kullanmadan ve oturarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşma sonrasında Bahçeli bir süre yerinden kalkamadı; parti yöneticileri ona yardımcı oldu. Gazeteciler, Bahçeli'nin çıkışını beklerken, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilere uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına gitmelerini söyleyerek tepki çekti. Ancak gazetecilerin itirazı üzerine Doğan geri çekildi.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gazetecilerle yaklaşarak anlayışlı olmalarını rica etti ve hava sıcaklığı nedeniyle Bahçeli'nin çay içerek dinleneceğini belirtti.

Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı.

Haberi Gazeteci Altan Sancar da doğruladı:

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