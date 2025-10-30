Beştepe'deki 29 Ekim Özel Programı'na katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla bir hediye verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir'e yapılan resmi ziyarette bir araya gelen liderler akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda da buluştu. Ancak MHP Genel Başkanı Bahçeli resepsiyona katılmadı. Bahçeli'nin katılmama nedeni ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Binali Yıldırım, Sinan Oğan ile yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin resepsiyona katılmaması ise dikkat çekti. Bahçeli, gün boyunca yapılan diğer törenlere de katılmamış MHP'yi Celal Adan ve Erhan Akçay temsil etmişti.