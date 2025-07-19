Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu! Sosyal medya hesabından paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatı için taziye mesajı paylaştı.

CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen 93 yaşında yaşamını yitirdi. Öymen'in, üç gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve entübe edildiği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Altan Öymen için taziye mesajı paylaştı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli şunları söyledi,

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

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