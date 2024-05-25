Devlet Bahçeli Sinan Ateş'e 'Leş' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam kampında Ülkü Ocakları yönetimiyle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kullandığı makam aracı, Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı’nın kaçırılmasında kullanılan araç olduğu ortaya çıkmıştı.

Bahçeli, cinayet davası nedeniyle hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunan Yıldırım’a teşekkür edip, başarılar diledi.

“Korkacak, çekinecek hiçbir şeyimiz yoktur” diyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“UYKULARINI KAÇIRAN ÜLKÜ OCAKLARIDIR”

İç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularının kaçıran Ülkü Ocaklarıdır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Bedelse bedelini seve seve ödedik. Millete hizmet yegane hedefimizdir.

“BULDUKLARI LEŞİN ETRAFINDA DOLAŞAN AKBABALAR…”

Buldukları leşin etrafında dolaşan akbabalar gibi zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır.

Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır.