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  • Devlet Bahçeli sahaya indi Erdoğan için oy istedi. MHP'nin asıl hedefini açıkladı

Devlet Bahçeli sahaya indi Erdoğan için oy istedi. MHP'nin asıl hedefini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta partisinin ilk seçim mitinginde, "Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 17:21
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 17:46
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Devlet Bahçeli Sivas'ta MHP'nin asıl hedefini açıkladı: Hedefimiz açık ara farkla seçilmesi

Devlet Bahçeli sahaya indi Erdoğan için oy istedi. MHP'nin asıl hedefini açıkladı
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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

* 2023 yılına hazır mısınız? Zilleti bu aziz millete reva görenlerle mücadeleye var mısınız? Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 6'lı masaya hesap soracak mısınız? Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldik. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1 buçuk yıldır kararsız davrananlar varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar, kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet alıp dursunlar. Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz apaçık ortadadır. 

* Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın, zillete tevessül etmedik k istikametimiz şaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. 

* Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar yanımıza bile yanaşamaz.

* Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Allah'ın izniyle Türkiye hedefe varacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla seçilmesi ve TBMM'de milletvekili sayısı olarak da çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

* Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım. Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.

* Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.

* Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.

* Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek, bugün az yiyen yarın çok yiyecektir.

* Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye’ye destek olacağız. Cumhur İttifakı çiftçinin, memurun, emeklinin, mazlum gönüllerin can beraberidir. Bizde yalan yok gerçek vardır. Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ile yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.

* Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayal ettiklerimiz eninde sonunda gerçekleşecektir. Cumhur İttifakı Kızılelma seferberliğidir. Bizim adayımız net ve bellidir. Sayın Erdoğan yeniden seçilecektir. 

* Türkiye'yi geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı sınır ötesinde terörün başını esen mücadeledir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye sahip çıkan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı vatandır. Bizim zillete düşürecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu ülkenin öz evladıdır.

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Garibin Sesi
4.09.2022 18:42
Kendi partisi için bir şey istemiyor her şey Akp için diyor  
 
Züğürt Ağa
4.09.2022 18:27
İçi boş sokaktaki millete hiç bir faydası olmayan Akp li Elitlere yapılmış hamasi bir konuşma  
 
Beycumalı
4.09.2022 18:27
Yani MHP bitti oyları Ak Parti'ye verin diyor.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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