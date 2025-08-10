Devlet Bahçeli, sürecin ne zaman tamamlanacağını açıkladı

Kaynak: tv100
MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'e konuşan MHP lideri Bahçeli, sürecin ne zaman tamamlanacağını işaret etti.

1kapak-006.jpg

"SÜREÇ YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigini söyledi.

Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürtlerin de terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini ve istisnasız şekilde destek vermesinin "Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.

