Devlet Bahçeli susuyor, başyazarı savunuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” sözleri gündeme damga vurmuştu. Bu sözlere tepki sesleri gelirken, AKP’li eski vekil Şamil Tayyar ve MHP’li eski Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, ise ‘Lübnan Modeli’ni örnek göstererek Bahçeli’nin önerisine tepki göstermişti. Bahçeli’nin sözlerine ise danışmanı Yıldıray Çiçek’ten iç cephe çıkışı geldi. Çiçek, “İç cephenin güçlü olması gerektiğini her zaman vurgulamakta ve bu vurgularını son zamanlarda artırmaktadır. Ne var ki, bu birleştirici mesaj, bazı kesimler tarafından “bölücülük” gibi çarpıtılarak ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışılmaktadır. Hatta “teröristbaşı Öcalan’ı öneriyor” diyecek kadar alçalanları gördük” dedi.

KÜRT VE ALEVİ ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde yeni açılım süreci devam ederken Bahçeli’nin bir sözünü gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi. Saymaz, Bahçeli’nin basına kapalı bir toplantıda “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” sözünde bulunduğunu dile getirdi.

BAHÇELİ’YE AKP VE MHP’DEN ELEŞTİRİLER GELDİ

Bahçeli’nin sözlerine hem MHP’li hem de AKP’li isimlerden ‘Lübnan Modeli’ tepkisi geldi. MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, “Türkiye’yi Lübnan’a, Irak’a çevirmenin adı ‘milliyetçilik’ olamaz! Türklüğün şerefi, buna karşı durabilmektir!” ifadelerini kullandı. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da "Cumhurbaşkanının Hristiyan, Başbakanın Sünni, Meclis Başkanının Şii, vekillerin cemaatlere bölündüğü Lübnan’ı hatırlatan bu model, Türkiye’yi ayrıştırır, parçalara böler ve istikrarsızlaştırır" dedi.

DANIŞMANINDAN ‘İÇ CEPHE’ ÇIKIŞI

Bahçeli’ye tepkilerin gelmesinin ardından bugün Türkgün’ün başyazarı ve Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşe yazısında çarpıcı açıklamalara imza attı. Bahçeli’nin sözlerine ‘iç cephe’ çıkışında bulunan Çiçek, “Türkiye üzerinde oynanan oyunları değerlendirirken, iç cephenin güçlü olması gerektiğini her zaman vurgulamakta ve bu vurgularını son zamanlarda artırmaktadır. Etnik ve mezhepsel ayrışma çabalarında en çok istismar edilmeye çalışılan Kürt kökenli ve Alevi kardeşlerimizi, sevgi ve muhabbetle kucaklayarak bu oyunlara karşı vizyon geliştirmektedir. Onları her daim “Bir olalım, herkes eşittir; Türkiye gerçeğinde birleşip millî bekamızı sonuna kadar koruyalım”misyonu içinde görmektedir.” dedi.

“GÜÇLÜ BİR KARDEŞLİK VURGUSU YATMAKTADIR”

Bahçeli’yi eleştirenlere de ateş püsküren Çiçek, “Resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Sayın Devlet Bahçeli’nin ismi üzerinden, “Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun” şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara “Devlet Bahçeli vizyonu”çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN’I ÖNERİYOR” DİYECEK KADAR ALÇALANLARI GÖRDÜK”

Çiçek, Bahçeli’nin sözlerini bazı kesimler tarafından “bölücülük” gibi çarpıtılarak ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışıldığının altını çizerken, “Hatta “teröristbaşı Öcalan’ı öneriyor” diyecek kadar alçalanları gördük” dedi. Çiçek, “Bölgemizde oynanan ayrılıkçı oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, kardeşliği ve birliği güçlendirmeye, bu planları boşa çıkarmaya yönelik “Kürt ve Alevi kardeşlerimiz” vurgusuna böylesine sert tepki gösterenler, hangi düşmanlık zemininde hareket etmektedir?” şeklinde konuştu.

LÜBNAN MODELİ

Lübnan modeli, farklı mezhepsel toplulukların bir arada yaşadığı, aynı zamanda, 'Güney Lübnan modeli' olarak da bilinen, tampon bölgelerin oluşturulması gibi farklı senaryolara da atıfta bulunur. Bu model, farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşamasının yanı sıra, bölgesel stratejiler ve güvenlik yaklaşımlarını da içerebilir.

BAHÇELİ İLE BAŞLAYAN YENİ AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıralarına gidip tokalaşması ve ardından bir zamanlar idam konusunu da gündeme getirdiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni açılım süreci başladı. Sürecin tiyatrosu ise ilk olarak teröristbaşı Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı, son perde ise silahların yakılması ile devam ediyor. Bahçeli ise süreçte birlik ve kardeşlik vurgusu yaparken, Erdoğan ise DEM Parti’ye ‘Terörsüz Türkiye’ ile birlikte, ortaklık çağrısı yapmıştı.