Devlet Bahçeli vekaletini cübbesini giydirdiği akrabasına verdi. Gizem Fettahlıoğlu sosyal medya hesaplarını kapatması dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Devlet Bahçeli vekaletini cübbesini giydirdiği akrabasına verdi. Gizem Fettahlıoğlu sosyal medya hesaplarını kapatması dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, avukatlık vekaletini yeni avukat olan akrabası Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Cübbesini de Bahçeli’nin giydirdiği Fettahlıoğlu’nun, sosyal medya hesabını kapatarak, yeni bir hesap açması dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli, vekâlet yetkisini yakın akrabası olan Avukat Gizem Fettahlıoğlu'na verdi.

CÜBBESİNİ BAHÇELİ'NİN ELİNDEN GİYDİ

2022 yılında mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak avukat olan Fettahlıoğlu'na avukatlık cübbesini de Devlet Bahçeli giydirdi.

Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu" notuyla paylaştı.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Fettahlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Devlet Bahçeli'nin vekâletini almak benim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. Kendisinin Türk milletine olan hizmet anlayışını ve ilkelerini benimseyerek, bana duyduğu bu güveni en iyi şekilde karşılayacağım. Bu görev, sadece bir akrabalık ilişkisi değil, aynı zamanda Saygı değer genel Başkanımızın çizdiği yolda ülkemize hizmet etme fırsatıdır" ifadelerine yer verdi.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINI SİLDİ

Gizem Fettahlıoğlu’nun sosyal medya hesaplarında ise dikkat çeken bir değişim yaşandı. Bahçeli’nin vekaleti sonrası hesaplarını kapatan Fettahlıoğlu, yeni bir hesap açtı.

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ANKARA 2 NO’LU BARO’YA ÜYE OLDU

Avukat Gizem Fettahlıoğlu, MHP’ye yakın bir isim olan Avukat Gökhan Ağdemir’in başkan olduğu Ankara 2 No’lu Baro’ya üye oldu.

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