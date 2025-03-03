Devlet Bahçeli yeniden çalışmaya başlayabilecek mi? Sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun Türkiye’de her kesim tarafından büyük bir merak konusu olduğuna dikkat çeken Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, "Türk siyasetinde etkili ve güçlü bir lider olan Devlet Bahçeli’nin sağlığına yönelik yoğun ilgi son derece doğaldır. Kimseye, "Niçin Devlet Bahçeli’yi bu kadar merak ediyorsunuz?" diye bir sorgulama yöneltilemez" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA…

Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Devlet Bahçeli, medya aracılığıyla Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ayrıca, birçok siyasetçi ve gazeteciyle telefon görüşmeleri yaparak gündemi değerlendirmektedir. Zaten bu görüşmeler hakkında muhatapları tarafından kamuoyuna da sık sık bilgi verilmektedir. Önümüzdeki haftalarda ise makamında yoğun çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir.”

BİLGİ KİRLİLİĞİ YAYANLAR

Yıldıray Çiçek, "Farabi’nin dediği gibi: Duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör insan yoktur. Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı üzerinden bilgi kirliliği yayanları tarif edecek en uygun söz de bu olsa gerek…" diye yazdı.