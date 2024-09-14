Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia

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Op. Dr. Bilgehan Bilge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında flaş bir iddiada bulundu.

"DEVLET BAHÇELİ YİNE DÜŞTÜ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilge, Devlet Bahçeli'nin bir kez daha düştüğünü iddia etti.

Bilge, Bahçeli'nin ayrıca bir hastalıktan muzdarip olduğunu ve düşmesinin sebebinin bu olduğunu öne sürdü.

Son günlerde sosyal medya hesaplarından MHP lideri Bahçeli hakkında öldü iddiaları ortaya atılmış; MHP cephesi ise bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

Devlet Bahçeli’nin öldüğü iddiasına MHP'den açıklama geldi

Bilgehan Bilge'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

DÜŞTÜ!

İnsanoğlu düşer.

Ayağı takılır düşer.

Ayağı kayar düşer.

Tansiyonu düşer, düşer.

Başı döner düşer.

Düşüp yaralanarak acil servise gelen, bilinci açık hastalara sorduğumuzda büyük bir kısmı neden düştüğünü bilir.

Neden düştüğünü bilmeyen bilinci açık bir gurup hasta vardır.

Araştırılır bunlar. Kağıt üzerinde detaylı araştırılır.

Tüm kan tahlili mutlaka yapılır. Standart. Kalp incelenir o da standart.

Ve başlarlar beyni incelemeye.

Beyin MR'ları, beyin damar haritaları, beynin kanlanma görüntülemeleri vs..

Netice? Sebep bulunamaz.

Şimdi Devlet Bahçeli'nin başına gelen de bu.

Sen, ben sıradan insan olsak. İç kulak tuzların oynamış. Yürü git der iki ilaç yazar savuştururlar. O iki meşhur ilaç.

Çok sevildiysen yanına bir kan sulandırıcı ve ne işe yaradığı hekim tarafından da pek bilinmeyen bir iki preparat daha.

Devlet Bahçeli düştü diyorlar. Ben ilk düşmesinin vücudunda meydana getirdiği emareleri gördüm ve neden düştüğünü anladım.

Ve dedim ki bu tekrar ve tekrar edecek.

Tekrar edecek çünkü sebebini bulacak bu ülkede bir elin parmakları kadar az hekim var.

Sebebini bulup tedavi edebilecek çok daha az.

Uzun yıllar önce direk telefonu vardı bende ama kaybettim. Muhtemelen o hat da zaten günümüzde iptal edilmiştir.

Arayıp uyaracaktım. Bakın sorun şurada orayı araştırsınlar. Sonuçları bana iletin lütfen diyecektim.

Ama bildiğiniz gibi hayat gailesi. Unuttum gittim.

Şimdi duyduğum kadarı ile tekrar düşmüş.

Geçmiş olsun.

Hepimiz hayatımızda mutlaka en az bir kere düşmüşüzdür. Öyle değil mi?

Ama bu hastalıktan muzdarip olanlar fena düşer.

Bilinci açıktır.

Bir anda kendini yerde bulur.

Kütük gibi düşerler.

Hastalarımın ifadesi ile;

Sanki gizli bir el beni arkamdan ittirmiş gibi kendimi yerde buldum hocam derler.

Biri sanki kolumdan tutup beni yere savurdu hocam derler.

Kaldırımda yürürken yola düşüverdim, camekana giriverdim derler.

Aslında hepsinin ortak bir öyküsü vardır.

Bu işler başlamadan önce

Yolda yürürken yanımdakinin üstüne üstüne gidiyordum gibi.

Sarhoş gibi yalpalıyordum gibi.

Neyse.

Tekrar büyük geçmiş olsun.

Abidik gubidik "iç kulak tuzu oynaması" gibi bir teşhis bile konulamadı ise. Beni bir arasınlar rica ederim.

Dr. Bilge 14.09.2024

DÜŞTÜ!



İnsanoğlu düşer.



Ayağı takılır düşer.

Ayağı kayar düşer.

Tansiyonu düşer, düşer.

Başı döner düşer.



Düşüp yaralanarak acil servise gelen, bilinci açık hastalara sorduğumuzda büyük bir kısmı neden düştüğünü bilir.



Neden düştüğünü bilmeyen bilinci açık bir gurup hasta… pic.twitter.com/98xf0AqFvb — Op.Dr.Bilgehan BİLGE (@OpDrBilgehan) September 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Mart ayından gerçekleştirilen MHP Kurultayı'ndan 2 hafta sonra ilk kez oy kullanmak için kameraların karşısına geçen MHP liderinin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan İsmet Büyükataman, "Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" ifadelerini kullanmıştı.

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