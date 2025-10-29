Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İttifak kuracakları söylenen DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, resepsiyondaki yerini aldı.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ KATILMADI

Külliye'de düzenlenen töreni protesto eden CHP akşam saatlerindeki resepsiyona katılmama kararı aldı. İYİ Parti ve DEM Parti de resepsiyona katılmadı.

KATILANLAR YAN YANA

AKP'ye geçeceği iddialarıyla tartışmaların merkezinde yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi resepsiyondaki yerini aldı.

Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, YRP liderleri de katıldı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

SİNAN OĞAN DA YERİNİ ALDI

2023'de gerçekleştirilen genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Ogan da Külliye'deki isimler arasındaydı.

AYAKÜSTÜ EKONOMİ SOHBETİ

Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resepsiyon çıkışı uzun süre ekonomi üzerine konuştu.

İkilinin ana gündemi enflasyon hedefleri ve işçi maliyeti oldu. Babacan genel olarak dinleyen taraftı, Şimşek uzun uzun anlattı.

BAHÇELİ ERDOĞAN’IN İKİ RESEPSİYONUNA NEDEN KATILMADI?

Devlet Bahçeli’nin de hem Anıtkabir’deki törene hem de resepsiyonda bulunmaması göze çarptı. Bahçeli’nin bu kararının, AKP ile MHP arasında KKTC ilişkin görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddia edildi.

NEVZAT ÇİÇEK, MHP’NİN RAHATSIZLIKLARINI GÜNDEME GETİRDİ

Independent Türkçe’nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ise Bahçeli’nin resepsiyonlarda yer almaması konusunda iki rahatsızlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçek, “Bir konuda yapılan açıklamaya destek gelmemesi bu Kıbrıs olarak okunuyor. İkinci konu da MHP liderinin 11 Eylül'deki açıklamasına işaret ettiği "suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden 'yeni bir paralel yapının' milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir" cümlesi ve bu konudaki rahatsızlığının devam etmesi” ifadelerini kullandı.