2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün kendi yayın kanalları olan Türkgün’e gerçekleştirdiği röportajının ikinci bölümü gazetede yayınlandı.

SDG VE AF ÇIKIŞI

Son yargı paketinde yer almayan ama DEM’in de dile getirdiği ‘umut hakkı’ ve ‘af’ ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz" dedi.

Suriye’nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG'nin henüz İmralı'nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığının altını çizen Bahçeli, çağrının PKK'nın yarı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını açıkladı. Bahçeli, SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini belirtti.

‘AL-VER SÜRECİNE TAMAMIYLA KAPALIYIZ’

Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olanlara da değinen Bahçeli, “Kim ki terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" dedi. Şehit aileleri ve gazilerin başlarını bu süreçte eğdirmeyeceklerini belirten Bahçeli, "Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" şeklinde konuştu.