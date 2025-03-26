Devlet Bahçeli’den arka arkaya kritik telefon görüşmeleri!

Bebek katili Öcalan’a, “Gelsin Meclis’te konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” çağrısında bulunarak İmralı Süreci'ni başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı geçirdi.

Bahçeli, 4 Şubat tarihinde hastaneye yatmış 14 Şubat'ta taburcu edilmişti. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından görüntü vermeyen MHP lideri 28 Ocak tarihinden bu yana partisinin grup toplantısını da yapmadı.

SOYLU, BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

AKP'li Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X hesabından Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Soylu, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım. Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim. Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin."

Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım.

Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim.

Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 26, 2025

Öte yandan, Gazeteci Bahadır Özgür, X hesabından, sunucu Didem Arslan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı.

Bahadır, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"'Bahçeli ile görüştüm'

Show TV'de cinayet, aldatma vb. olayların anlatıldığı 'Vazgeçme' adlı programın sunucusu Didem Arslan, Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı az önce.

Bahçeli'nin eskiden beri Esra Erol'un da programını sürekli izlediğini biliyoruz. Bahçeli Arslan'a, programı izlediğini, çok beğendiğini söylemiş."