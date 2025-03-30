Devlet Bahçeli'den art arda sürpriz telefonlar!

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süre ortalıkta görünmeyen, ve partisinin yaptığı toplantılara katılamayan Devlet Bahçeli, görüşmelerini telefon üzerinden gerçekleştiriyor.

Bahçeli son olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla, Gazeteci Nedim Şener ve Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'yu telefonla aradı.

"BAHÇELİ BÜYÜKLÜK GÖSTERİP RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAMAK İÇİN ARADI"

Gazeteci Nedim Şener, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli, büyüklük gösterip Ramazan Bayramını kutlamak için aradı. Sesini duymak bayram hediyesi oldu bir çeşit" dedi.

Sayın Devlet Bahçeli, büyüklük gösterip Ramazan Bayramını kutlamak için aradı. Sesini duymak bayram hediyesi oldu bir çeşit. pic.twitter.com/K4ri1gqWp3 — Nedim Şener ???????? (@nedimsener2010) March 30, 2025

Öte yandan Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'yu arayarak bayram tebriğinde bulundu. Ekol TV'nin yayınlarını takip ettiğini ve son derece başarılı bulduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, kanala yayın hayatında başarılar diledi. Sağlık durumu hakkında da konuşan Devlet Bahçeli, son derece iyi olduğunu ve bayram sonrası mesaisine başlayacağını söyledi.

Emrah Doğru, sosyal medyada paylaştığı mesajında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye nezaketinden ve samimi dileklerinden ötürü teşekkür etti.