Devlet Bahçeli'den beklenen haber geldi! ilk kez bugün Meclis'e gelecek...

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'e gelmesi merakla bekleniyordu. 99 gün sonra Bahçeli'nin ilk kez bugün TBMM'ye geleceğini Sözcü’nün ünlü yazarı Saygı Öztürk, duyurdu.

BAHÇELİ MECLİS'E GELİYOR

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre 99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı belirtildi. Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısı gerçekleştirmişti. Dün ise Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli ise bugün de Meclis mesaisine başlayacak.

NE OLMUŞTU?

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarı ziyareti sırasında kameralara yansımıştı. Bahçeli 4 Nisan'da Bahçeli, kabristan ziyareti sonrası Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katılmıştı. Daha sonra MHP Genel Merkezi'nde makam koltuğunda çekilmiş fotoğrafı servis edilmişti.