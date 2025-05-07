Devlet Bahçeli'den beklenen haber geldi! ilk kez bugün Meclis'e gelecek...

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Devlet Bahçeli'den beklenen haber geldi! ilk kez bugün Meclis'e gelecek...

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesinin aynı günü MHP Genel Merkezi'ne gitmesi dışında evinden dışarı çıkmayan Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye gelecek.

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'e gelmesi merakla bekleniyordu. 99 gün sonra Bahçeli'nin ilk kez bugün TBMM'ye geleceğini Sözcü’nün ünlü yazarı Saygı Öztürk, duyurdu.

BAHÇELİ MECLİS'E GELİYOR

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre 99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı belirtildi. Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısı gerçekleştirmişti. Dün ise Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli ise bugün de Meclis mesaisine başlayacak.

bahceli-turkesin-mezarini-ziyaret-etti-1743772702.jpg

NE OLMUŞTU?

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarı ziyareti sırasında kameralara yansımıştı. Bahçeli 4 Nisan'da Bahçeli, kabristan ziyareti sonrası Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katılmıştı. Daha sonra MHP Genel Merkezi'nde makam koltuğunda çekilmiş fotoğrafı servis edilmişti.

Son Haberler
British Museum’daki Mardin mirasına çağrı: İbnü’l-Ezrak’ın tarihi eseri geri dönüyor mu?
British Museum’daki Mardin mirasına çağrı: İbnü’l-Ezrak’ın tarihi eseri geri dönüyor mu?
Google, Gemini 2.5 Pro Preview'i tanıttı
Google, Gemini 2.5 Pro Preview'i tanıttı
Avrupa borsaları çalkalanıyor: Fed ve jeopolitik riskler gündemde! (7 Mayıs 2025)
Avrupa borsaları çalkalanıyor!
İstanbul’da deprem tehlikesi hala devam ediyor mu? İTÜ akademisyenlerinden kritik rapor
İstanbul’da deprem tehlikesi hala devam ediyor mu? İTÜ akademisyenlerinden kritik rapor
Çöp evde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti
Çöp evde yangın çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti