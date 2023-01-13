Devlet Bahçeli'den Burhan Çaçan için taziye mesajı. Türkücüye başsağlığı, ülkücüye sessizlik

Ülkü Ocakları eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ateş'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP kanadından ve Ülkü Ocakları’ndan başsağlığı mesajı da dahil olmak üzere hiçbir açıklama gelmemesi eleştirilere neden olmuş, çok sayıda MHP’linin partiden istifa ettiği bildirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'Sinan Ateş' cinayetine ilişkin sessizliğini günler sonra bozmuş ve Ateş’in ismini dahi anmadan, “Saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü saldırı ivme alarak hız kazandı.” demişti.

TÜRKÜCÜYE BAŞSAĞLIĞI, ÜLKÜCÜYE SESSİZLİK

Sinan Ateş için taziye mesajını çok gören Bahçeli, vefat eden halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan için ise başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Bahçeli, "Türk Halk Müziğinin mümtaz ve müstesna şahsiyeti, aynı zamanda sanatını icra ederken ahlaki çizgisini hiç bozmayan, hayatı boyunca vatan ve millet sevgisinden en ufak taviz vermeyen Sayın Burhan Çaçan’ın ani bir kalp krizi sebebiyle vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.

Çaçan'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyen Devlet Bahçeli, "Yanık sesi ve yürekten seslenişiyle kalplere dokunan, gönül tellerini titreten muhterem sanatçımız Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.