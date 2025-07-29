Devlet Bahçeli'den büyük sürpriz! Selçuk Bayraktar davet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yeni nesil yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR DAVET MEKTUBU GÖNDERDİ

Bahçeli'nin bu katılımı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kendisine yönelik kaleme aldığı resmi davet mektubundan sonra gerçekleşti. Bayraktar, mektubunda platformun vizyonu hakkında şunları söyledi,

"Bizler karanlığa doğru yol alan bu gidişata bir alternatif sunmak, medeniyetimizin değerleriyle yeşerecek temiz ve güvenli bir dijital yuva oluşturmak için yola çıktık. Bu niyetle T3 Vakfı ve TEKNOFEST gençlerinin gayretleriyle uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yerli ve yeni nesil sosyal medya platformu NeXT Sosyal'i hayata geçirdik. Amacımız insanların kimliklerini gizlemeden, adil ve şeffaf bir ortamda fikirlerini özgürce paylaşabildiği, bilgi kirliliğinden arınmış, nezaketin ve yapıcı tartışmanın hakim olduğu kucaklayıcı bir dijital iklim oluşturmak."

BAHÇELİ'DEN İLK MESAJ

Bayraktar'ın davetine icabet ederek NeXT Sosyal platformuna katılan Devlet Bahçeli, ilk paylaşımında şunları söyledi,

"Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ NeXT Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. NeXT Sosyal Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. NeXT Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum."