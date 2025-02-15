Devlet Bahçeli'den büyük vefa! Bu kez duygulandırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli'den büyük vefa! Bu kez duygulandırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Kahtalı Mıçe'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Kahtalı Mıçe'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kahtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum.

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Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

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