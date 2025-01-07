Bahçeli'den yine kafaları karıştıran açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Açıklamasında göndermelerde bulunan Bahçeli, "Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, küçük partilerde ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin sancısıdır. CHP'ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır. Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. CHP'nin kayığında ip olanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliriz. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ GENEL BAŞKANI'NA TEPKİ

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın 'Gazze' benzetmesine tepki gösteren Bahçeli, "Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir" şeklinde konuştu.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye’deki son gelişmelere değinen Bahçeli, "Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine de destek verilmelidir. Suriye'de terör örgütü PKK'ya da yer yoktur" dedi.

FERDİ TAYFUR'A RAHMET DİLEDİ

79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'a 'rahmet dileyen' Bahçeli, "İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziği çağdışı bulmuştur. Arabesk insanın kendisine bakışını yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır. Merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Hatırasıyla herkese yetecek" ifadelerini kullandı.