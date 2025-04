Devlet Bahçeli’den DEM’e ince mesajlar!

Bir süredir rahatsızlığından ötürü istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2 gündür Türkgün’e verdiği demeçler yayınlanıyor. Bugün ise yazının üçüncü bölümü manşetleri süsledi. Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terörün değil şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzemdir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: HER PARTİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMAK MECBURİYETİNDEDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün'deki yazısında DEM'e seslenerek, "Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birincil kaynağı Türk milleti, aidiyeti de Türkiye’dir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Bir milletin milli ve manevi değerler manzumesini kabullenmek ve savunmak, toplumsal merkezi siyaseten ifade etmek demektir. Milli duruş ve ortak değerlerin merkezde yer aldığı Türk siyaset arenasında her siyasi parti kendisini bu merkeze göre tanımlamak zorundadır. Siyasi partilerin kuruluş, program, faaliyet ve hedefleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesiyle, Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle çelişemez, çatışamaz, ters düşemez" ifadeleri dikkat çekti.

'TÜRKİYE PARTİSİ'NİN' REÇETESİNİ VERDİ

Türkiye Partisi’nin reçetesini de veren Bahçeli, beklenenleri şu şekilde sıraladı;

"-Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılık.

-Türkiye’nin hukuk düzenine uygun hareket etme.

-Ortak tarih, kültür ve medeniyete, gelecek tasavvuruna, birlikte yaşama iradesine güçlü vurgu, tasada ve kıvançta bir olma yönünde duygudaşlık.

-Vatandaş odaklılık

-Bölgesel veya belirli kimlikler üzerinden değil Türkiye’nin bütününe yönelik toplumsal sorunlara odaklanan bir siyaset anlayışının egemen olması

-Milli birliği içselleştirme

-Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak görmeme, amaçları için terörü yöntem olarak görenleri lanetleme

-Türkiye’yi temsil noktasında milli hedef ve politikalara göre hareket etme

-Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, daha müreffeh bir ülke olması, huzur ve güvenliği, beka ve birlikteliği için çalışma

-Bölücü, dışlayıcı, toplumu kışkırtıcı, tahrik edici, ayrıştırıcı dil kullanmama

-Anayasal düzene, hukuk normlarına uygun söylem geliştirme

-PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmama

-Kimlik siyasetini öne çıkarmak yerine kapsayıcı Türk vatandaşlığı üzerinde mutabakat

-Türkiye’nin birliği, bekası ortak geleceği ve güçlü Türkiye için çaba sarfetme

-Siyasete katılımı artırma, teşkilatlarında çeşitliliği sağlama

-Etnik temelli siyaseti çağrıştıran unsurlardan vaz geçme

-Devlet kurumlarıyla iletişimi güçlendirme

-Devlet karşıtı politika ve söyleme son verme

-Parti programlarında istiklal marşı okuma, Türk bayrağı asma gibi ritüelleri yerine getirme

-Kurucu değerlere Atatürk’e sahip çıkmak

-Şehidine ağlamak, milli maç galibiyetine sevinmek

-Milli sınırlar içinde üniter yapıda birlikte yaşama iradesine inançla bağlı olmak, tek devlet, tek millet, tek vatan tek bayrak ta birleşmek, anayasanın ilk üç maddesindeki kurucu ilkere sadık olmak

-Güçlü Türkiye ve müreffeh toplum için politika geliştirmek

-Kısaca Önce ülkem ve milletim diyebilmek hep birlikte Türkiye’ye inanmaktır."

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan'ı meclise davet ederek 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı. Teröristbaşı ve DEM görüşmesine de vesile olan Bahçeli'nin istediği çağrı ise geçtiğimiz günlerde gelmişti. Teröristbaşı terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Terör örgütü ise 'şartlı' olarak silah bırakacağını belirtmişti.