Devlet Bahçeli'den Demirtaş sonrası bir sürpriz telefon daha

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "Örgütü lağvettiğini açıklasın" çağrısı, tarihi bir yanıtla karşılık buldu.

İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü kez yapılan görüşmenin sonrasında 7 kişilik heyet, 26 Şubat'ta 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' isimli toplantıda Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın sesiyle teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısı kamuoyuyla paylaşıldı. Kandil'in çağrıya yanıtı ise 1 Mart'ta ateşkes ilanı ile duyuruldu.

Yakın zamanda kalp kapakçığı ameliyatı olan ve dinlenmeye çekilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı medyaya yansımıştı. Bu gelişmenin ardından Bahçeli'nin İmralı'daki son görüşmede masada yerini alan Ahmet Türk’ü telefonla aradığı detayı da gündeme bomba gibi düştü.

İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’nin, “Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini" söyledi. ‘Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum'” dediğini aktardı.

Saymaz’ın Türk ile röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde: