Devlet Bahçeli’den Fatih Altaylı’ya şok benzetme!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “tıpkı bir bomba gibi yerleştiren bazı sözde gazetecilerin, yarım aydınların ve safralaşmış uzmanların Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu unutmaması tavsiye ve temennimdir. Hiç kimse dokunulmaz değildir” şeklinde yorumladı.

ALTAYLI'YI 'BOMBA'YA BENZETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Altaylı’nın tutuklanmasına ilişkin hedef alan yazı kaleme aldı. Bahçeli, “İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını ihlal edip ruhlarına yuva yapmış nefreti her fırsatta sözlerinin ve değerlendirmelerinin arasına tıpkı bir bomba gibi yerleştiren bazı sözde gazetecilerin, yarım aydınların ve safralaşmış uzmanların Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu unutmaması tavsiye ve temennimdir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Tarihi misallerle bugüne gönderme yapanların, tehdit dozajı hazmedilemez konuşmaların tarafı olanların Türkiye’nin yol geçen hanı olmadığını idrak etmeleri lazımdır” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI

Kendi YouTube kanalında yayın yapan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, tarihten bazı örnekler vererek, Osmanlı sultanlarının bazılarının bile boğularak öldürüldüğünü söylemişti. Altaylı’nın bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Oktay Saral da Altaylı’ya “Suyun ısınmaya başladı” ifadelerini kullanmasında birkaç saat sonra gözaltına alınması dikkat çekmişti. Altaylı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında tutuklanmıştı.