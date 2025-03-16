Devlet Bahçeli'den flaş açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın Meclis'te PKK'nın lağvedildiğini haykırsın" sözlerinin ardından Türk siyasetinde yeni bir döneme girildi.

DEM Parti heyeti İmralı'ya bebek katili Öcalan ile görüşmek için 3 kez ziyaret gerçekleştirirken, son ziyaret sonrası bebek katili, kurduğu kanlı örgüt PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Yaşanan olaylar neticesinde MHP ile DEM Parti arasında dostluk mesajları verilirken, DEM Parti, geçtiğimiz günlerde tüm partilere ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.

DEM Parti, yarın MHP'yi ziyaret edeceğini açıklarken, MHP Lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne yarın gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır" dedi.