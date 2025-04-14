Devlet Bahçeli'den gündemi sallayacak yanıt! Ünlü gazeteci açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Devlet Bahçeli'den gündemi sallayacak yanıt! Ünlü gazeteci açıkladı

Sabah gazeteci yazarı Yavuz Donat, İmralı Süreci'ni başlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Diyarbakır'ı ziyaret etme sorusuna, "Neden olmasın? Olabilir" yanıtı verdiğini açıkladı.

Sabah yazarı Yavuz Donat kaleme aldığı köşe yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan telefon görüşmesini anlattı. Bahçeli'nin Diyarbakır ziyaretine olumlu yaklaştığını belirten Donat, Bahçeli’nin ziyaret için “Olabilir” yanıtı verdiğini açıkladı.

Yavuz Donat “Bahçeli ile Diyarbakır’a gideceğiz” başlıklı yazısında şu sözleri kaleme aldı,

ANKARA-DİYARBAKIR HATTI

“Meclis... 1 Ekim 2024... DEM milletvekillerine uzatılan zeytin dalı... Bahçeli'nin ilk söylemi: "Dünyada barış isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamalıyız."

Ve... Uzun, ince yola, Bahçeli'nin döşediği ilk taşlar... Kilitli kapıları açmak için:

"Diyalog... Sıkılmış yumrukların açılması... Gergin yüz hatlarının yumuşaması... İyi niyetli ilişki... İrtibat ağlarının tesisi... Bunlar, kilitli kapıları açacak en makul anahtar."

Aradan... 6.5 ay geçti... Ve... Devlet Bahçeli'ye dedim ki:

-Hayırlısı ile sağlığınıza tamamen kavuşun... Havalar da ısınıyor... Önümüzdeki haftalar... Mayıs... Haziran... Diyarbakır'ın tam zamanı... Bölge sizi bekliyor... Birlikte gidebilir miyiz?

Devlet Bey... "Neden olmasın?" dedi. Soruma memnun olmuştu.

"Olabilir" diyerek devam etti.

Olmalı... Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte, bölgeye gitmeliler. Keşke... Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel de onlarla birlikte olsa.”

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