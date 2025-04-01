Devlet Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına olay yorum!

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dün açıklamalarının ilk bölümü yayınlanan Bahçeli’nin bugünkü değerlendirmesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB operasyonu ve sonrasında yaşanan protestolara değindi. Bahçeli, CHP'yi sorumsuzlukla suçlarken, medyayı da toplumda kaos yaratacak söylemlerden kaçınması konusunda uyardı.

BAHÇELİ: ASLA SAMİMİ VE MASUM DEĞİLDİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşananlara ilişkin, Bahçeli, "Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı, bazı televizyon kanallarının kadrolu yorumcuları tarafından da desteklenen, büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ve bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönüktür. Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı ileri sürülse de demokrasi dışı arayışların tezahürüdür ve asla samimi ve masum değildir" ifadelerini kullandı.

"CHP SİYASETİ AHLAKİ İLKELERDEN VE SAMİMİYETTEN UZAK, YALAN VE İFTİRAYA DAYALIDIR"

CHP'yi suçlayan Bahçeli, ilkelerinden uzaklaştığının altını çizerken, "Muhalefetin bilimsellikten ve gerçeklikten uzak, yalnızca popülist söylemlere dayanan politik yaklaşımları, siyaset kurumunun güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir. Nitekim bugünkü CHP siyaseti ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak, yalan ve iftiraya dayalıdır" dedi.

BAHÇELİ MEDYAYI HEDEF ALDI

İmamoğlu protestolarında CHP'yi ve medyayı hedef alan Bahçeli, "Her uyarısında haklı çıkan partimiz, CHP'nin sorumsuz tutumunun yol açacağı sonuçlarla bir kez daha haklı çıkmayı asla arzu etmemektedir. Medya yorumcuları büyük bir sorumluluk içinde hareket etmelidir. Toplumu kaosa, şiddete veya isyana yönlendiren yorumlar, hukuki ve ahlaki sorumlulukların ihlali anlamına gelmektedir. Medyanın barış, birlik ve sağduyuyu teşvik eden bir platform olması gerekirken, toplumun güvenini ve huzurunu sarsacak söylemlerle kışkırtıcı bir üslup takınması, etik ilkeleri aşan bir suç hâlidir" yorumunda bulundu.