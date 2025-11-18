MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"C-130 uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu elim olayın geri planındaki esrar perdesi kuşkusuz aydınlanacak bütün ihtimaller gözden kaçırılmadan incelenecektir. Kaldı ki beklentimiz de budur.

'Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü?' sorusunun cevabı elbette belirlenecek, ona göre bir eylem planı olacaktır.

İMRALI ADASINA GİTME TARTIŞMASI

Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması da muhtemeldir. İmralı'ya gidilmesi tartışmalarına nokta konulmalıdır. İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur.

Devlet Bahçeli

Sürecin asıl muhattaplarından birisi ile doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak?

Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum; Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem.

Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da burada diye sesleniyorum.

İBB İDDİANAMESİ

Geçtiğimiz hafta İBB'yi saran rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunulmuştur. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Herkesin yargıya saygı duyması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği yakında belli olacaktır.

Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır. 1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.

Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde 60'ı açlıkla yüz yüzedir. Ne ekonomi eski ekonomi ne dünya eski dünyadır. Zaramzedelerle hesaplaşmalıyız. Türkiye ekonomisi toparlanma ve düze çıkma aşamasındadır. Fiyat istikrarı sağlanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için yolsuzluk bataklığını kurutmak zorunluluktur. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz."