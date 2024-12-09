Devlet Bahçeli’den kafaları karıştıran DEM Parti hamlesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz sene Aralık ayında yapılan bütçe görüşmelerinde DEM Partili temsilcilerinin konuşmalarını dinlemeyerek kulise çıkmıştı.
BAHÇELİ DEM PARTİ’Lİ VEKİLLERİ KESİNTİSİZ DİNLEDİ
Bu yıl ise Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine yapılan görüşmeleri kesintisiz izledi.
Bahçeli, DEM Parti adına bütçe üzerine konuşma yapan Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’u yaptığı 35’er dakikalık konuşmalarını dinledi.
BAHÇELİ TUNCER BAKIRHAN'I ALKIŞLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerindeki konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı alkışladı.
BU SEFER DEM PARTİLİ VEKİLLERLE TOKALAŞMADI
Öte yandan Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ekim'deki açılışında DEM Parti'nin sıralarına gidip tokalaşmıştı.
TBMM'deki tokalaşma ile başlayan sürecin ardından bugün gözler yine Meclis'e çevrildi. 2025 Bütçesi'nin oylanması ve Bütçe hakkında konuşulması için toplanan TBMM'de bu sefer tokalaşma gerçekleşmedi.