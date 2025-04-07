Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na jest! Şikayetini geri çekti

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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na jest! Şikayetini geri çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları şikayeti geri çektiklerini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptıkları şikayetten vazgeçtiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 5 Şubat 2020 tarihinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde “suç ve suçluyu övme ” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na şikayet dilekçesi verdiklerini hatırlattı.

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Yıldız, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimleri ile milletvekili sıfatının sona ermesiyle birlikte sanık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlenmiş olup, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başlamış ve duruşması 10 Nisan 2025 tarihine bırakılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya' paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemesine sunulması talimatını vermiştir" ifadelerini kullandı.

MHP'nin şikayetten vazgeçmesine ilişkin dilekçe Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

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