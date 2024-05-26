Devlet Bahçeli'den Konyaspor Galatasaray maçını etkileyecek istek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'den Konyaspor Galatasaray maçını etkileyecek istek

Süper Lig'in son haftasında Devlet Bahçeli'den spor kamuoyunda gündem yaratan bir istek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mevcut sezon için küme düşmenin uygulanmaması gerektiğini belirtti.

"Bu yüzyılın felaketinin izleri hala iyileşmedi" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, "Türk futbolunun gereksiz yere gerilime kapılmaması adına 2023-2024 sezonunda hiçbir takımın küme düşürülmemesi gerektiğini" ifade etti.

Bahçeli'nin bu açıklaması üzerine Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada konuyu gündeme taşıdı.

Küme düşmemesi veren Konyaspor'un Galatasaray'la oynayacağı maça atıfta bulunan Sarı Lacivertliler "Küme düşmenin kaldırılması koas çıkarır" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

BEŞİKTAŞ'I BIRAKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya depreminin ardından Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" çağrıları sonrasında Beşiktaş kulübündeki üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

6 Şubat'taki depremler sonrası gerçekleşen maçta, tribünlerin hükümete yönelik istifa talepleri üzerine, Bahçeli, Beşiktaş üyesi olarak tribünlere olan tepkisini göstermiş ve üyelikten çekilmişti.

Bu olayların ardından Bahçeli, Fatih Karagümrük takımına desteğini ilan etmiş ve "Artık bir Karagümrüklü olarak hayatıma devam edeceğim. Karagümrük'e gönül verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak BAhçeli'nin takımı Fatih Karagümrük Gaziantep deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle İstanbulspor'un ardından ligden düşen ikinci ekip olmuştu.

Karagümrük, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

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