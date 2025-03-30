Devlet Bahçeli’den ortalığı karıştıracak açıklama geliyor! Tarih verildi

MHP heyeti, Ramazan Bayramı geleneği olarak kurucu genel başkan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Ankara ilçe başkanlıkları yer aldı.

YARIN MESAJI YAYIMLANACAK

Öte yandan partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli'nin yarın gündem değerlendirmesi yapacağı bir mesajı partiye yakın Türkgün Gazetesi'nde yayımlanacak.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündem ile alakalı yapacağı açıklamalar ise merak ediliyor.