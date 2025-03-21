Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e mesaj!

MHP'den, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." açıklaması yapıldı.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.— MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025
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