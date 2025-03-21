Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e mesaj!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e mesaj!

MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı uyarı paylaşıldı.

MHP'den, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." açıklaması yapıldı.

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