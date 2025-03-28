Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ramazan Bayramı” münasebetiyle yayınladığı bayram mesajında Özgür Özel'e sert sözlerde bulundu. Bahçeli, "Özgür Özel’in nasıl bir çürümüşlüğün pençesine düştüğü berrak olarak anlaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kapsayan adli süreç turnusol kağıdı gibi CHP yönetiminin gerçek yüzünü, kemiksiz ve kifayetsiz duruşunu deşifre etmiştir" ifadelerini kullandı.

"“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFE ULAŞILACAKTIR"

Açılım sürecine de bayram mesajında değinen Bahçeli, "“Terörsüz Türkiye” olarak somutlaşan ve daha önemlisi büyük Türk milletinde makes bulan söz konusu hedefe inşallah ulaşılacaktır. Yasa dışı kanlı silahların gömülüp demokratik siyasetin görüş menzilini tayin ve tarif ettiği bir Türkiye’nin hızına ve yükseliş hırsına muadil ve muhatap hiçbir ülke yetişemeyecektir. Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir" dedi.

BAHÇELİ'DEN DEM EŞ GENEL BAŞKANI'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

DEM'li Tuncer Bakırhan’ın 'Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz' sözlerini Bahçeli takdir ederek, "DEM Eşgenelbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz” sözleri değerli ve takdire şayandır. CHP’nin suyu bulandırma teşebbüsleri başarısız kalmaya mahkum olup yırtıklarını yamamaya yetmeyecektir" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL’İN ZIVANADAN ÇIKTIĞININ ALENİ İŞARETİDİR"

Şehzadebaşı Cami'deki olaylara ilişkin Bahçeli, "Şehzadebaşı Camii ile birlikte haziresine yapılan edepsiz muameleler, hakaret ve küfürlerle sağa sola sataşmalar Saraçhane’de oynanan oyunların hangi amaçlara matuf olduğunun açık karinesi değilse, acaba nedir?" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in sokak ve boykot çağrılarına ilişkin Devlet Bahçeli, sert sözlerde bulundu. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı’nın sokak daveti, boykot çağrısı, yıkın geçin mesajları kalabalığın gazına gelen bir siyasetçinin pespaye ve pejmürde halinden ziyade bilinçli, sistemli ve milletin sinir uçlarını zedeleyici anti demokratik kalkışma denemesi ve testidir. Bilhassa yerli ve milli firmalarla bazı medya kuruluşlarının boykot edilmesiyle ilgili telkin ve telaffuzu Özgür Özel’in zıvanadan çıktığının aleni işaretidir. CHP’nin başını çektiği karanlık protestolar demokratik nitelikten daha çok despotik, değersiz, dengesiz ve son derece tehdit içeriklidir. Tıpkı Gezi Parkı olaylarında olduğu ve yaşandığı üzere, Türkiye ekonomisi hedef alınmıştır.12 farklı örgüt CHP’nin kanatları altına sığınarak sokak aralarında zehir ve zillet saçmıştır." dedi.

"CHP ZİHNİYETİ TARİHİ VE SİYASİ MİADINI ÇOK KÖTÜ BİR SONLA DOLDURMUŞTUR"

Bahçeli, CHP'ye ilişkin ise süresini doldurduğunun altını çizerek, "CHP’nin gizil ve gizli hesabı iktidarı sokakla devirmek, 15 Temmuz’a benzer şekilde işgal girişimlerinin fitilini tutuşturmaktır. Özgür Özel’in nasıl bir çürümüşlüğün pençesine düştüğü berrak olarak anlaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kapsayan adli süreç turnusol kağıdı gibi CHP yönetiminin gerçek yüzünü, kemiksiz ve kifayetsiz duruşunu deşifre etmiştir. Aziz Atatürk’ün onurlu çizgisini karalayarak küresel emperyalizme bağlantı tüneli kazan, el avuç açan CHP zihniyeti tarihi ve siyasi miadını çok kötü bir sonla doldurmuştur" ifadelerini kullandı.