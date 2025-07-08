Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in çağrısına destek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel'in İBB operasyonlarına TRT çağrısına Bahçeli, "Duruşmalar canlı yayınlansın. İddianame suratle hazırlanmalıdır, en kısa sürede tamamlanmalıdır. AK koyunun ve kara koyunun teşrif edilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, kararını versin. Hukuka güvenin." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Aldığımız bir kara haberle kahrolduk. 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Acılı ailelere baş sağlığı diliyorum.

Terörsüz Türkiye sağlam şekilde atıldıkça, fitnelere karşı teyakkuz halindeyiz.

Siyaset alanının arınmaya çok ihtiyaç vardır. Gördüğümüz kadarıyla mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur, emanet ziyan etmiştir. CHP'nin yönetim altında bulunan belediyelerin yolsuzluğa batması bu partiyi organize suç şebekesine çevirmiştir. Antalya, Adıyaman ve Adana belediye başkanların kirli çamaşırları ortaya dökülmüştür. CHP bir hasta ağaç gibi ne filiz sürebilmekte ne yaprak açabilmektedir.

Suçluluğu mahkemeye kadar kanıtlanmadığı kadarıyla kimsenin suçlu sayılamayacağı anayasa hükmüdür.

Özgür Özel'in İBB operasyonlarına TRT çağrısına Bahçeli, "Duruşmalar canlı yayınlansın. İddianame suratle hazırlanmalıdır, en kısa sürede tamamlanmalıdır. AK koyunun ve kara koyunun teşrif edilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, kararını versin. Hukuka güvenin." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in 'Herkes ayağını denk alsın. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale geleceğini kendin düşün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Mısırdaki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını" sözlerine Bahçeli, "Sokakta gezebilirsin, hayal kurabilirsin. Elini tutan yok. Sokak sokak gezde görelim" dedi.

DEM Parti'nin Türkiye partisi olması memnuniyet vericidir. CHP'nin bu yoldan çıkması çok düşündürücüdür.

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