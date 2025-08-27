Devlet Bahçeli'den şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat’ta bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana oturup sohbet etti. Görüşme esnasında Türker, Bahçeli ile barış ve iş birliği konularını konuştuğunu ifade etti.

Türker, sohbet ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, “Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk, bizler de katkı sunacağımızı söyledik" dedi.

BAHÇELİ, TÜRKER’İ ANKARA’YA DAVET ETTİ

Devlet Bahçeli’nin kendisini Ankara’ya davet ettiğini belirten Türker, "Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde Ankara'ya gitmemizi istedi. Göstermiş olduğumuz misafirperverlikten dolayı bizi ağırlamak istediklerini söylediler. Önümüzdeki günlerde müsait bir zamanda kendilerini ziyaret edeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.