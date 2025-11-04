MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında gündemdeki başlıklara dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

MHP, İMRALI YOLUNDA

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin, terör örgütü PKK'nın kurucusu ve vatana ihanetten hüküm giymiş Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na gitmesi gerektiği vurgusunu yapan Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ HAYIRLI OLACAK"

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM EDECEK"

AKP ile MHP arasında son dönemde; KKTC seçimleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın durumu ve Bahçeli'nin Beştepe'deki 29 Ekim programına katılmaması Cumhur İttifakı'nda "çatlak mı var" sorusunu gündeme getirdi.

MHP lideri Bahçeli, ittifakta herhangi bir konuda çatlak olmadığını vurgulayarak "MHP ile Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı, ne de siyasi bir ihtilaf asla söz konusu değil. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek" dedi.

Grup toplantısından Bahçeli'nin öne çıkan ifadeleri şöyle:

Devlet Bahçeli grup toplantısında

"MHP ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyeceğiz.

Ya dertlere çare olacağız ya da ortak olacağız.

SORUNLAR OLSA DA BİZ CUMHUR İTTİFAKIYIZ

Dertler sağanak sağanak da olsa biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin hizmetindeyiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis eden uluslararası düzen ve denge mekaniği her tarafından ölümcül darbeler almaktadır. Bu darbelerin neden olduğu ağır talan ve tahribatın tamir ve telafi ihtimali de günbegün zayıflamaktadır.

SUDAN'DA YAŞANAN GAZZE’Yİ ARATMAYACAK DÜZEYDE

Sudan ordusu ile çatışan hangi çevrelere taşeronluk yaptığı az çok belli olan hızlı destek kuvvetler isimli paramiliter isimli oluşumun geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği şehirde sivillere uyguladığı zulüm tek kelimeyle dramdır.

Maruz kaldıkları vahşet neredeyse Gazze’yi aratmayacak düzeydedir.

Gazze'de asıl mesele yapılan ateşkesin sahada uygulanması ve tarafların uymasıdır. Ateşkes kararını uyduruk gerekçelerle ihlal eden Siyonist eşkıyalık dur durak bilmeden kanlı operasyonlarını ilerletmektedir.

TOM BARRACK'A TEPKİ

Suçlular hesap vermemişken, iki devletli model gerçekleşmemişken bu sefir, İsrail ile işbirliği içinde olacağımızı neye dayanarak, hangi hak ve yetkiyle iddia etmektedir. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Hak ve hudud aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır.

Aynı yerde bulunmak aynı nitelikte olmanın göstergesi değildir. Bizim zehirle işimiz yok, biz huzurun müdafiyiz, biz milli birlik ve beraberliğin kıyamete kadar sürdürmenin hedefinin azim ve kararlılığındayız.

MHP, HEYETE KATILMAYA HAZIR

Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe yönelmiştir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kurulan Komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.

MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

İTTİFAKTA İHTİLAF SÖZ KONUSU DEĞİL

MHP ile Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı, ne de siyasi bir ihtilaf asla söz konusu değildir.

AK Parti ile aramızda bir hadise değil, iki tarafı sımsıkı saran ve kuşatan bir hakikat vardır. Akıl ve vicdanları ipotekli olanların bunu anlaması ise mümkün değildir.

Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. Tarihi mücadelesini sürdürecek."

Öte yandan Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.