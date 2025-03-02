Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş'a telefon!

Habertürk'te yer alan habere göre Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı bildirildi. Görüşmenin detayı ise henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş, bebek katili Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma çağrısından sonra şunları söyledi,

“Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da.

Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım.”