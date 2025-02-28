Devlet Bahçeli’den sürpriz telefon!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın gerçekleştirdiği çağrı ve bu çağrının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"1 DAKİKA SONRA ARADI"

Bakırhan, gerçekleştirdiği açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sadece 1 dakika sonra kendisini aradığını belirtti.

Bakırhan, Öcalan’ın 1 Ekim çıkışını çok önemli bulduğunu ve bu konuya özel bir zaman ayırdığını vurgulayarak, "Sayın Bahçeli, tam da bu çağrının ardından rolünü oynayabileceğini belirtti. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı, tebrik etti ve 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa, elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim, demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.