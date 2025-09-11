Devlet Bahçeli'den yargı isyanı!

Son zamanlarda sıkça gündemde yer alan “çocuk suçlular” tartışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama metni yayınladı. Çocukların suçla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunun altını çizen Bahçeli, “Çocuk demek masumiyet demektir. Çocuktan katil olmaz, ancak katil veya teröristin çocuk olarak gösterilmesi de çetin bir yanlıştır” dedi.

"İÇ VE DIŞ ODAKLAR, ÇOCUKLARI İSTİSMAR APARATI OLARAK KULLANMAKTADIR"

Bahçeli, çocukların suça sürüklenmesinde ailevi, sosyal ve çevresel zafiyetlerin rolüne parmak basarken, İzmir Balçova ve Ankara Pursaklar’da yaşanan olaylara değinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Çocukların istismarı vahim ve yakın bir tehdittir. İç ve dış odaklar, çocukları istismar aparatı olarak kullanmaktadır” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN HUKUKİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Bahçeli, suçla mücadelede yalnızca kolluk kuvvetlerinin değil, adalet, infaz ve yasama boyutunun da önem taşıdığını belirterek kapsamlı bir hukuki düzenleme çağrısında bulundu. Bahçeli’nin öne çıkan önerisinde, “Çocukların suça sürüklenmesini önleyecek yeni yasal tedbirler, 15-18 yaş grubundaki ceza indirimlerinin yeniden değerlendirilmesi, Sokak çeteleriyle amansız mücadele, Suç ve suçluyu özendiren medya içeriklerine yönelik düzenlemeler” yer aldı.

YARGI ELEŞTİRİSİ: CİDDİ BİR SORUN VAR

Yargı süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Bahçeli, “Eğer kolluğun yakaladığı suçlular adliyeden kolayca serbest kalıyorsa burada ciddi bir sorun vardır. On, yirmi, otuz suç kaydı olanların sokaklarda dolaşmasına milletimizin tahammülü yoktur” dedi. Bahçeli, çocukların korunması ve suçla mücadelede “seferberlik ruhuyla hareket edilmesi” çağrısını iletti.