Devlet Bahçeli’den yeni paylaşım: Kadınları unutmadı

Bir süredir evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bahçeli, “Kadınlar medeniyetimizin gülzarı, milletimizin itibar ve istikbal gücüdür” dedi. ,

BİR SÜREDİR EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sebebiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir partisinin grup toplantısını gerçekleştiremiyor. Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin atılan iddialara parti kanadından yalanlanarak iyi olduğu belirtilmişti. Bahçeli bir süredir evinde istirahat ediyor.

BAHÇELİ’DEN 8 MART PAYLAŞIMI

8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Bahçeli bir mesaj paylaştı. MHP’nin hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli, “Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum...” dedi.