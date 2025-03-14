Devlet Bahçeli’den yeni telefon görüşmesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli’den yeni telefon görüşmesi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.

Görüşmeyi Memişoğlı, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

Son Haberler
Trabzonspor Fatih Tekke ile İstanbul'a geliyor
Trabzonspor Fatih Tekke ile İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Opet normal sezonu zirvede tamamladı
Fenerbahçe Opet normal sezonu zirvede tamamladı
Devlet Bahçeli’den yeni telefon görüşmesi!
Devlet Bahçeli’den yeni telefon görüşmesi!
Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftanın programı belirlendi
Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftanın programı belirlendi
Ünlü oyunculara hapis cezası istemi! Hakim karşısına çıkacaklar
Ünlü oyunculara hapis cezası istemi! Hakim karşısına çıkacaklar