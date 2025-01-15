Devlet Bahçeli'nin 2 kez aradığı gazeteci... İsmini duyan şoke oldu!

YouTube kanalındaki açıklamalarından dolayı gözaltına alınan 21 Aralık'ta ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses, AK Parti ve MHP'den çok sayıda ismin kendisine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduğunu açıkladı. T24 yazarı Ertuğrul Özkök'e özel konuşan Gürses, Bahçeli'nin kendisini iki kez aradığını ve 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak hatırını sorduğunu belirtti.

BAHÇELİ 2 KEZ ARAMIŞ

Geçtiğimiz haftalarda gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gürses'in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"dan suçlandığı belirtilmişti. Gürses, hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Özlem Gürses, T24 yazarı Ertuğrul Özkök'e özel konuştu. Gürses, kendisini iki kez araya siyasi lideri açıkladı. Gürses, “Tabii ki onun telefonu beni çok sevindirdi. Devlet Bey sadece benim için değil, bütün gazeteciler için güzel bir şey yaptı” ifadelerini kullandı.

“BAZILARI ŞAŞIRABİLİR”

Özkök ise, Bahçeli'nin Gürses'i aramasını, "Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama ben şaşırmadım. Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beri en yakından takip eden gazetecilerden biriyim" sözleriyle yorumladı.