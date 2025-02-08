Devlet Bahçeli’nin ameliyatı sonrası yaptığı ilk şey ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli’nin ameliyatı sonrası yaptığı ilk şey ortaya çıktı

TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’in babası Hasan Gülseven yaşamını yitirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Gülseven'i arayarak başsağlığı diledi.

Devlet Bahçeli, partisinin 4 Şubat tarihindeki grup toplantısını iptal etmiş, sebebi merak edilmişti. Bahçeli'nin seneler sonra yeniden kalp kapakçığından rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Bahçeli’nin ameliyatının başarılı geçtiği ve taburcu olduğu iddia edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneden yeni taburcu olduğu iddia edilirken ilk hamlesi ise duyanları şaşırttı.

BAHÇELİ'DEN NECAR GÜLSEVER'E BAŞSAĞLIĞI

Devlet Bahçeli, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’in babası Hasan Gülseven için taziye dileğinde bulunmak üzere Necat Gülseven’i telefonla aradı.

İstanbul'daki Polat Bosphorus Otel'de yapılan taziye programında Bahçeli’nin araması duygusal anlara sahne oldu. Başsağlığı dileklerini ileten MHP lideri, TV100’ün başarılı yayınlarını da takdirle karşıladığını ifade etti. Bahçeli ve Gülseven arasında uzun süren görüşmeden sonra, Gülseven ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Necat Gülseven’in annesi gözyaşlarını tutamadı.

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