Devlet Bahçeli’nin bir sonraki hamlesi ortaya çıktı! 'Duyum aldım' diyerek açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürecin ardından DEM Parti heyeti üç kez İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Üçüncü görüşmenin ardından bebek katili Öcalan tarafından kanlı terör örgütüne 'Kendini feshetme ve silah bırakma' çağrısı yapıldı. Çağrıyı kabul eden PKK, ateşkes ilan etti.

BAHÇELİ'DEN TELEFON TRAFİĞİ

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP lideri sıkı bir telefon trafiğine girmişti. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile görüşen Bahçeli, eşinin rahatsızlığından dolaya Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli bu süreçte Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ahmet Türk, Yılmaz Erdoğan ve Sezgin Tanrıkulu'nu da aradı.

"İYİMSERİM ÇÜNKÜ DEVLET BEY MÜTHİŞ BİR İRADE GÖSTERİYOR"

Konuyla ilgili olarak AKP’li Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Alçı, TV100'de katıldığı bir canlı yayında "Bundan sonra provokasyon olabilir. Süreç uzayabilir yavaşlayabilir. Bunlar beklenen şeylerdir ama en azından şimdilik ben çok iyimserim. Neden iyimserim? Çünkü Devlet Bey müthiş bir irade gösteriyor" dedi.

"DEVLET BEY SÜRPRİZLERE DEVAM EDECEK, ÇITAYI YÜKSELTİYOR"

Alçı açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sezgin Tanrıkulu'nu da aramış. Bu da çok önemli. Ben MHP kaynaklarıyla konuştuğumda Devlet Bey sürprizlere devam edecek diyorlar. Şaşırmaya alışamıyoruz çünkü Devlet Bey çıtayı yükseltiyor. CHP'nin içinde Sezgin Tanrıkulu'nu araması da çok kıymetlidir. Çünkü Sezgin Bey Diyarbakır'da yıllarca avukatlık yapmış, tam Kürt meselesinin göbeğinde."