Devlet Bahçeli’nin Ferdi Tayfur’u defnettiği anlar ortaya çıktı! Büyük vefa...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur’un hayranı olduğunu dile getiren ve sürekli şarkılarıyla paylaşım yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, Tayfur defnedilirken de yalnız bırakmadı. Bahçeli, Ferdi Tayfur defnedilirken, yanındaki bir kişiden yardım alarak kürekle toprak atmaya çalıştı.

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Marmaris’teki evinde rahatsızlık geçiren sanatçı, tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

Tayfur’un cenaze töreni Barbaros Hayrettin Camii'nde gerçekleştirildi.

Cenazeye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Orhan Gencebay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl ve Fatih Kısaparmak gibi isimler katılırken, her seferinde Ferdi Tayfur’a hayranlığını dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de cenazeye katıldı.

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Cenaze namazını ön saflarda kılan Bahçeli, ardından Tayfur’un tabutuna omuz vererek taşıdı. Bahçeli, Ferdi Tayfur’u defini sırasında da yalnız bırakmadı.

BAHÇELİ TOPRAK ATMAYA ÇALIŞTI

Tayfur defnedilirken ayakta zor durduğu görülen Bahçeli, mezara toprak atmaya çalıştı. Bahçeli’nin, yanındaki bir kişiden yardım aldığı görüldü.

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O anlar sosyal medyada gündem oldu. Bahçeli’nin o görüntüleri taraflı tarafsız herkese “Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a büyük vefa” dedirtti.

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