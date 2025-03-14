Devlet Bahçeli'nin halefi olarak gösteriliyor! Sahaya indi, çalışmaya başladı...

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'nin halefi olarak gösteriliyor! Sahaya indi, çalışmaya başladı...

Devlet Bahçeli’nin veliahtı olarak gösterilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter'in Eskişehir’de saha çalışmalarına başlaması dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığından dolayı bir süredir evinde istirahat ediyor. Bahçeli’nin ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yerine geçecek isim şimdilerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Bir dönem Bahçeli’nin veliahtı olarak gösterilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, dün Eskişehir’de sahaya inmesi dikkat çekti. Yönter’in sahaya inip çalışmaya başlaması akıllarda soru işareti bıraktı.

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KULİSLER ÇALKALANIYOR...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1,5 ay önce yapılan operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilmişti. Ağır bir ameliyat geçiren Bahçeli ise hastaneden taburcu edildikten sonra evinde istirahate çekilmişti. Bir süredir evde dinlenen Bahçeli, kameralar karşısına çıkmamıştı. Bahçeli’nin rahatsızlığı ve yaşından dolayı ise MHP içerisinde yerine kimin geçeceğine dair kulisler şimdiden konuşulmaya başladı.

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GEÇMİŞ DÖNEMLERDE VELİAHT OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Ulvi Yönter'i geçmiş dönemlerde Bahçeli’nin veliahdı olarak ilan etmişti. Önkibar, “Bahçeli’nin şahsi parasıyla burs verip üniversitede okuttuğu isimdir ki bunu MHP camiası biliyor.Dahası, MHP lideri onu iki dönemdir sürpriz şekilde İstanbul listelerinin başlarına koyarak milletvekili olmasını sağladı. Adı: 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönter’dir” ifadeleri kullanmıştı. Sosyal medyada ve MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in Bahçelinin veliahdı olduğu ise konuşuluyordu.

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YÖNTER ESKİŞEHİR’DE SAHAYA İNDİ

Dün ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter’in bir dizi yaptığı ziyaretler dikkat çekti. Yönter, Eskişehir’de sahaya indi. Yönter’in sanayi, akademi ve mahallelerde çeşitli temaslarda bulunduğu aktarıldı. Veliaht olarak gösterilen Yönter’in sahaya inip çalışması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

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