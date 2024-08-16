Devlet Bahçeli’nin hayır duasını almıştı... Kötü haberi bugün gazetelerden öğrendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından yayımlanan il emniyet müdürleri kararnamesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’den Karaman’a İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Selçuk Okumuş, merkeze çekildi.

Okumuş, Karaman’a atanmasının ardından Ankara’ya gelerek MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmiş, çekildiği fotoğrafı da sosyal medyada paylaşmıştı.

“SAYIN BÜYÜĞÜMÜZÜN DUALARINI ALDIK”

Okumuş, paylaşımında “5 yıldır gururla onurla görev yaptığım Türkiye’min yıkılmaz kalesi, şehitler diyarı güzel Osmaniye’mden ayrılmadan sayın büyüğümüzü ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah devletimizi var etsin” ifadelerine yer vermişti.

SİNAN ATEŞ’LE DE FOTOĞRAFLARI VAR

Emniyet Müdürü Okumuş’un, Ankara’da Cuma Namazı çıkışında uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’le de fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

Okumuş ve Ateş farklı tarihlerde karşılıklı ziyaretlerde bulunmuştu.

AHMET SELÇUK OKUMUŞ KİMDİR?

Ahmet Selçuk Okumuş, 1970 yılında Trabzon’da doğdu.

1993 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı olarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladı. Kariyeri boyunca Kayseri, Ankara, Kars, Samsun, Iğdır, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu ve Sivas illerinde çeşitli birimlerde görev yaptı.

2017 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden Okumuş, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirildi.

2018 yılında Osmaniye İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve 2023 yılında Karaman İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Ancak, kısa bir süre sonra merkeze alındı ve yerine Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan atandı.