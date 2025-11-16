Türk siyasetinin önemli isimlerinden birisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatı da her siyasi liderin hayatı gibi toplum tarafından merak ediliyor.

1948 yılında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde dünyaya geldi. Babası Osmaniye’nin önemli çiftçilerinden birisi Salih Bahçeli’dir. Devlet Bahçeli’nin dört kardeşi vardır. Bu bilgiler ve görseller Devlet Bahçeli’nin hayatının anlatıldığı “Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" isimli kitapta fotoğraflarıyla birlikte detaylı olarak anlatıldı.

Devlet Bahçeli ilkokulu Osmaniye’de okudu. İlkokulu bitirdikten sonra babası, durumları da iyi olduğundan Devlet Bahçeli’yi ortaokul için Adana’daki yatılı Özel Çukurova Koleji’ne yazdırdı. Devlet Bahçeli ortaokulu burada okuduktan sonra İstanbul’da özel liselerde liseyi tamamlayıp, 1967 yılında Kılıçdaroğlu ile sınıf arkadaşı olacağı Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne girdi.

Devlet Bahçeli’nin bu yolculuğunda önemli duraklardan biri olan Çukurova Koleji’ne ait fotoğrafları ilk kez Yeniçağ’da yayınlanıyor. Bu fotoğrafları Devlet Bahçeli bile görmemiş olabilir.

OKUL YATAKHANESİ

Okulun yatakhanesinde 1962 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafın arkasında “Yatakhane hatırası. Teoman'ın yatağı” yazıyor.

Devlet Bahçeli (Altta, en sağda) okul yatakhanesinde.



ARKADAŞLARIYLA POZ VERMİŞ

İkinci fotoğrafta Devlet Bahçeli okul arkadaşlarıyla toplu olarak fotoğraf çekilmiş. Yıl 1962. Fotoğrafta yer alan isimler fotoğrafın arkasına şöyle yazılmış:

“M. Tokçelik, Yılmaz Eker, Mustafa Keçeli, Mahmut Ramazanoğlu, Nizamettin Başar, Şuay Sönmez, Bülent Sünbül, Adem Yılmaz, Tarık Andaç, Murat Özcan, Devlet Bahçeli.”

Fotoğrafı çeken ise Adana’daki Foto Musa.

Devlet Bahçeli (Ayakta en sağda) arkadaşlarıyla birlikte.